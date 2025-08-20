Mbappé - Ballon d’Or : La grande annonce venue du Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement sous contrat avec Al-Gharafa au Qatar, Joselu a accordé un long entretien à la presse espagnole dans lequel il évoque la dernière saison de Kylian Mbappé. Soulier d'or, le joueur français n'est pas parvenu à glaner le moindre titre avec le Real Madrid. Une statistique qui pourrait l'empêcher de remporter son premier Ballon d'Or.

Auteur d’une saison exceptionnelle sur le plan individuel (44 buts), Kylian Mbappé a de nouveau brillé sur les terrains. Mais alors que son passage tant attendu au Real Madrid aurait pu marquer un tournant majeur, l’attaquant français pourrait voir son rêve de Ballon d’Or s’éloigner. La raison : une saison blanche sur le plan collectif, malgré ses statistiques hors normes.

La triste statistique du Real Madrid En effet, le Real Madrid n'a remporté aucun titre. Attendu en haute altitude, notamment en Ligue des champions, Mbappé n'est pas devenu le héros du peuple merengue. Selon Joselu, ce triste bilan devrait coûter cher à l'international français dans la coure au Ballon d'Or.