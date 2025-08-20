Mbappé - Ballon d’Or : La grande annonce venue du Qatar

Actuellement sous contrat avec Al-Gharafa au Qatar, Joselu a accordé un long entretien à la presse espagnole dans lequel il évoque la dernière saison de Kylian Mbappé. Soulier d'or, le joueur français n'est pas parvenu à glaner le moindre titre avec le Real Madrid. Une statistique qui pourrait l'empêcher de remporter son premier Ballon d'Or.
Auteur d’une saison exceptionnelle sur le plan individuel (44 buts), Kylian Mbappé a de nouveau brillé sur les terrains. Mais alors que son passage tant attendu au Real Madrid aurait pu marquer un tournant majeur, l’attaquant français pourrait voir son rêve de Ballon d’Or s’éloigner. La raison : une saison blanche sur le plan collectif, malgré ses statistiques hors normes.
La triste statistique du Real Madrid
En effet, le Real Madrid n'a remporté aucun titre. Attendu en haute altitude, notamment en Ligue des champions, Mbappé n'est pas devenu le héros du peuple merengue. Selon Joselu, ce triste bilan devrait coûter cher à l'international français dans la coure au Ballon d'Or.
Mbappé trop juste pour le Ballon d'Or
« C'est le Soulier d'Or, mais à Madrid, on le doit aussi aux titres remportés, n'est-ce pas ? C'est un buteur naturel, avec un talent incroyable, mais le Ballon d'Or est en quelque sorte lié aux titres remportés cette année-là. Les supporters l'exigent, le club l'exige, le football l'exige. Cette année, grâce à l'adaptation déjà faite, j'espère que d'autres titres viendront pour le club et pour lui » a confié l’ancien attaquant du Real Madrid, aujourd’hui au Qatar, dans un entretien accordé à Marca.