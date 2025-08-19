Changement pour Kylian Mbappé : Le Real Madrid donne son «feu vert» !

C’est avec le numéro 10 dans le dos, laissé libre par Luka Modric qui a pris la direction de l'AC Milan au terme de son contrat, que Kylian Mbappé s’apprête à entamer sa deuxième saison au Real Madrid. Les supporters attendent avec impatience ce nouvel exercice au cours duquel l’ancienne star du PSG sera très observée. Pour le journaliste Juanma Sánchez, ce changement de numéro n’a rien d’anodin.
Nouvelle saison, nouveau numéro, et nouveau départ pour Kylian Mbappé ? Arrivé l’été dernier en provenance du PSG, l’international français n’a pas connu une saison simple chez les Merengue. Si les statistiques laissent penser que Mbappé sort d’un exercice stratosphérique, terminant soulier d’or avec 31 buts en Liga sous les couleurs du Real Madrid, ses performances contrastées lors des grands rendez-vous n’ont pas échappé aux observateurs.
« Un message de soutien au leadership de Kylian Mbappé »
Kylian Mbappé se montre donc ambitieux pour sa deuxième année au Real Madrid, avec cette fois-ci le numéro 10 dans le dos, laissé libre par Luka Modric. Ce qui n’a rien d’anodin. « C’est aussi un message de soutien au leadership de Kylian Mbappé, confie au Parisien Juanma Sánchez, journaliste pour la radio espagnole. C’est une manière de lui dire : tu as le feu vert pour assumer ce rôle et être important, voire être le joueur le plus important. »
« On veut fonctionner comme une équipe »
Ce lundi, à la veille du début de la Liga, Xabi Alonso a clairement indiqué ce qu’il attendait de Kylian Mbappé et des autres joueurs du Real Madrid : « Toutes les lignes doivent être impliquées. Pour les attaquants, c'est important qu'ils ne soient pas distancés quand on doit faire des retours défensifs. C'est comme quand on attaque: tout le monde doit avancer. On veut fonctionner comme une équipe ». Les Merengue démarrent leur saison par la réception d’Osasuna à 21h.