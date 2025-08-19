Kylian Mbappé : Le gros coup qu’il prépare !

Kylian Mbappé a de grosses ambitions pour sa deuxième année au Real Madrid, après une saison contrastée sous les couleurs de son nouveau club. Revenue en très grande forme à l’entraînement si l’on en croit des proches de la Casa Blanca, l’ancienne star du PSG veut mieux faire selon un journaliste espagnol.
Kylian Mbappé sort d’une saison mitigée avec le Real Madrid. S’il est parvenu à décrocher le soulier d’or, récompensant le meilleur buteur européen, l’ancien attaquant du PSG n’a pas réussi pour autant à aider son nouveau club à décrocher un trophée majeur. Les attentes sont donc grandes pour cette deuxième année chez les Merengue.
« Il veut faire mieux »
Interrogé par Le Parisien, le journaliste Juanma Sánchez estime que Kylian Mbappé est prêt à se montrer au niveau. « Il est conscient de la pression et la vit comme quelque chose de normal, d’habituel. C’est pour ça qu’il est un leader. L’an passé, les statistiques ont été bonnes mais certaines prestations ont été insuffisantes dans les grands matchs. Il veut faire mieux », affirme l’Espagnol. Preuve de cette détermination, Kylian Mbappé sera revenu à l’entraînement « affûté », « déterminé » et « ambitieux », selon l’environnement madrilène rapporté par Le Parisien.
« Être le joueur le plus important »
Et c’est avec un nouveau numéro que Kylian Mbappé entamera sa deuxième saison au Real Madrid ce mardi soir, contre Osasuna en Liga, le Français héritant du 10 laissé libre par Luka Modric. « C’est aussi un message de soutien au leadership de Kylian Mbappé, affirme Juanma Sánchez. C’est une manière de lui dire : tu as le feu vert pour assumer ce rôle et être important, voire être le joueur le plus important. »