Kylian Mbappé : Le gros coup qu’il prépare !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé a de grosses ambitions pour sa deuxième année au Real Madrid, après une saison contrastée sous les couleurs de son nouveau club. Revenue en très grande forme à l’entraînement si l’on en croit des proches de la Casa Blanca, l’ancienne star du PSG veut mieux faire selon un journaliste espagnol.

Kylian Mbappé sort d’une saison mitigée avec le Real Madrid. S’il est parvenu à décrocher le soulier d’or, récompensant le meilleur buteur européen, l’ancien attaquant du PSG n’a pas réussi pour autant à aider son nouveau club à décrocher un trophée majeur. Les attentes sont donc grandes pour cette deuxième année chez les Merengue.

« Il veut faire mieux » Interrogé par Le Parisien, le journaliste Juanma Sánchez estime que Kylian Mbappé est prêt à se montrer au niveau. « Il est conscient de la pression et la vit comme quelque chose de normal, d’habituel. C’est pour ça qu’il est un leader. L’an passé, les statistiques ont été bonnes mais certaines prestations ont été insuffisantes dans les grands matchs. Il veut faire mieux », affirme l’Espagnol. Preuve de cette détermination, Kylian Mbappé sera revenu à l’entraînement « affûté », « déterminé » et « ambitieux », selon l’environnement madrilène rapporté par Le Parisien.