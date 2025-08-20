Cristiano Ronaldo : Le règlement de comptes… 15 ans après !

Entre Cristiano Ronaldo et certains de ses adversaires, ce ne fut pas toujours l’amour fou. C’est notamment le cas avec Walter Pandiani, ex-buteur d’Osasuna avec lequel il a eu une altercation sur et en dehors du terrain lors de la première partie de son aventure au Real Madrid. L’Uruguayen s’est payé CR7 à l’instant, pour AS.
L’espace de trois saisons à Osasuna à l’Espanyol Barcelone, Walter Pandiani a été l’adversaire de Cristiano Ronaldo à compter du moment où le Ballon d’or 2008 rejoignait le Real Madrid un an plus tard. Toutefois, l’attitude de CR7 a été détestable d’après Pandiani qui a vidé son sac en interview pour AS… plus d’une décennie après que les faits se soient produits.
«Je l’ai bousculé, il m’a demandé qui j’étais et combien je gagnais»
« Lors d’une faute en faveur de Madrid, Cristiano a poussé mon coéquipier Javier Camuñas et je suis allé le défendre. Je l’ai bousculé, il m’a demandé qui j’étais et combien je gagnais. L’embrouille a continué dans le tunnel des vestiaires avec lui et Sergio Ramos. J’étais très en colère, et eux aussi ». a commencé par regretter Walter Pandiani, en remettant une couche par le biais d’un discours relayé par So Foot peu flatteur à l’égard de Cristiano Ronaldo.
«C’était un type arrogant»
« Je n’ai pas du tout aimé son attitude. C’était un type arrogant. En tant que buteur, il était formidable, mais son comportement laissait beaucoup à désirer. Derrière, José Mourinho (alors entraîneur du Real Madrid, NDLR) a déclaré que je cherchais à me faire de la publicité gratuite alors que je jouais en première division depuis onze ans. C’était très désagréable ». Que ce soit Cristiano Ronaldo ou son entraîneur de l’époque José Mourinho, la classe n’était pas au rendez-vous d’après Pandiani qui n’a toujours pas digéré quinze ans plus tard. De son côté, CR7 n'a pas raccroché et a battu mardi l'équipe d'Al-Ittihad de Karim Benzema en demi-finale de Supercoupe d'Arabie saoudite (2-1).