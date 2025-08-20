Cristiano Ronaldo : Le règlement de comptes… 15 ans après !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Cristiano Ronaldo et certains de ses adversaires, ce ne fut pas toujours l’amour fou. C’est notamment le cas avec Walter Pandiani, ex-buteur d’Osasuna avec lequel il a eu une altercation sur et en dehors du terrain lors de la première partie de son aventure au Real Madrid. L’Uruguayen s’est payé CR7 à l’instant, pour AS.

L’espace de trois saisons à Osasuna à l’Espanyol Barcelone, Walter Pandiani a été l’adversaire de Cristiano Ronaldo à compter du moment où le Ballon d’or 2008 rejoignait le Real Madrid un an plus tard. Toutefois, l’attitude de CR7 a été détestable d’après Pandiani qui a vidé son sac en interview pour AS… plus d’une décennie après que les faits se soient produits.

«Je l’ai bousculé, il m’a demandé qui j’étais et combien je gagnais» « Lors d’une faute en faveur de Madrid, Cristiano a poussé mon coéquipier Javier Camuñas et je suis allé le défendre. Je l’ai bousculé, il m’a demandé qui j’étais et combien je gagnais. L’embrouille a continué dans le tunnel des vestiaires avec lui et Sergio Ramos. J’étais très en colère, et eux aussi ». a commencé par regretter Walter Pandiani, en remettant une couche par le biais d’un discours relayé par So Foot peu flatteur à l’égard de Cristiano Ronaldo.