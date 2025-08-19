Kylian Mbappé : Ses 5 victimes fuitent dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé au Real Madrid : Acte II. La deuxième saison du Français à la Casa Blanca débute ce mardi soir avec la réception d’Osasuna, équipe qui a déjà subie sa foudre lors de l’exercice précédent. Elles sont cinq à manquer au tableau de chasse du meilleur buteur de l’histoire du PSG en tant qu’attaquant du Real Madrid.

Muet lors de sa première contre le FC Barcelone en octobre dernier (0-4), Kylian Mbappé a finalement été le plus en réussite face à l’éternel rival de son Real Madrid avec 5 buts marqués en 4 matchs dont un triplé. Une maigre consolation individuelle pour le champion du monde qui n’est jamais parvenu à vaincre le Barça avec la tunique merengue sur le dos.

Kylian Mbappé a deux comptes à régler avec Bilbao et Valence… Avec ses 44 buts toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé est l’auteur de la saison la plus prolifique de l’histoire pour une nouvelle recrue du Real Madrid. Bien qu’il n’ait remporté aucun trophée majeur avec le champion d’Europe 2024, le capitaine de l’équipe de France dispose d’un tableau de chasse assez conséquent en ayant marqué face à toutes les équipes de Liga la saison dernière, exceptée l’Athletic Bilbao et le Valence CF comme rapporté par L’Équipe.