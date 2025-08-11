Cristiano Ronaldo - PSG : Le gros refus sur le mercato !

Alexis Brunet

Du fait de sa situation assez délicate au Real Madrid, Rodrygo fait partie des attaquants les plus suivis cet été. Le Brésilien intéresse notamment le PSG, qui se verrait bien l’intégrer à son secteur offensif. Al-Nassr a également tenté sa chance, mais l’équipe de Cristiano Ronaldo n’est pas une destination qui plaît au Madrilène.

Il y a quelques jours, le mercato du PSG était relativement calme, mais il est en train de s’accélérer. Samedi, le club de la capitale a déjà officialisé l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille. Le Français a coûté 55M€ bonus compris au club de la capitale, qui va bientôt signer un autre gros chèque. Pisté depuis des mois, Illya Zabarnyi va enfin rejoindre le champion de France, qui va cette fois débourser 66M€ bonus compris pour le défenseur central ukrainien.

La cerise sur le gâteau Rodrygo ? Les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi ne devraient toutefois pas contenter le PSG. En effet, le club de la capitale voudrait également mettre la main sur un joueur offensif et un nom ressort depuis plusieurs semaines, celui de Rodrygo. Un départ du Brésilien du Real Madrid est possible, car il ne serait pas content de son temps de jeu, lui qui est barré par la concurrence de Kylian Mbappé et de Vinicius notamment.