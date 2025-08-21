Changement au Real Madrid, Mbappé annonce la fin

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Nouvelle saison, nouveau numéro pour Kylian Mbappé. Au prélude de son deuxième exercice au Real Madrid, la star merengue a déjà changé de tunique. Il ne faudrait pas s’y habituer si l’on se fie aux propos du principal intéressé, auteur de l’unique but madrilène contre Osasuna mardi soir en Liga.

Mardi soir, ce fut la rentrée des classes au Real Madrid. Kylian Mbappé a entamé sa deuxième saison en Liga par une penalty obtenu et transformé par ses soins face à Osasuna (1-0). La première du meilleur buteur de la saison passée de la Casa Blanca, avec ses 44 réalisations, sous sa nouvelle tunique au Real Madrid.

«Je ne pense pas que cela va changer chaque saison» Numéro 9, Kylian Mbappé a hérité du numéro 10 laissé vacant par le départ de Luka Modric à l’AC Milan. Mais il n’y aura plus de changement désormais. « Bien sûr, c'est un numéro important ici au Real Madrid. J'ai porté le 9 qui était également important. J'ai eu la chance d'avoir eu deux numéros importants en deux saisons. Je ne pense pas que cela va changer chaque saison ». a confié le capitaine de l’équipe de France en zone mixte.