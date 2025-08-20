Neymar, Mbappé... Le PSG lâche 402M€, son calvaire commence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2017, le PSG réalisait un mercato historique avec notamment les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, qui auront coûté à eux deux 402M€. Avec ces deux stars, le club de la capitale est entré dans un nouveau monde. Si cela a bien évidemment fait le bonheur des fans du PSG, pour certains joueurs, ces arrivées de Neymar et Mbappé ont marqué le début de la fin...

Recruté en janvier 2017 par le PSG, Julian Draxler n'a pas forcément laissé un très grand souvenir de son passage à Paris. Auteur de premiers bons mois, l'Allemand a ensuite galéré. La faute à Neymar et Kylian Mbappé ? Arrivés quelques mois après Draxler, le Brésilien et le Français lui ont visiblement compliqué les choses.

« Ces deux transferts ont changé pas mal de choses pour moi » Interrogé par Le Parisien, Julian Draxler est revenu sur son expérience au PSG. C'est alors que l'Allemand a notamment expliqué concernant Neymar et Kylian Mbappé : « Il y a beaucoup de bons moments que je garde en tête ! Les six premiers mois au PSG sont peut-être la meilleure période de ma vie. C’était magnifique et j’adorerais pouvoir revivre ça aujourd’hui. C’est devenu plus compliqué quand Neymar et Mbappé sont arrivés. Ces deux transferts ont changé pas mal de choses pour moi ».