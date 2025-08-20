Neymar, Mbappé... Le PSG lâche 402M€, son calvaire commence !

A l'été 2017, le PSG réalisait un mercato historique avec notamment les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, qui auront coûté à eux deux 402M€. Avec ces deux stars, le club de la capitale est entré dans un nouveau monde. Si cela a bien évidemment fait le bonheur des fans du PSG, pour certains joueurs, ces arrivées de Neymar et Mbappé ont marqué le début de la fin...
Recruté en janvier 2017 par le PSG, Julian Draxler n'a pas forcément laissé un très grand souvenir de son passage à Paris. Auteur de premiers bons mois, l'Allemand a ensuite galéré. La faute à Neymar et Kylian Mbappé ? Arrivés quelques mois après Draxler, le Brésilien et le Français lui ont visiblement compliqué les choses.
« Ces deux transferts ont changé pas mal de choses pour moi »
Interrogé par Le Parisien, Julian Draxler est revenu sur son expérience au PSG. C'est alors que l'Allemand a notamment expliqué concernant Neymar et Kylian Mbappé : « Il y a beaucoup de bons moments que je garde en tête ! Les six premiers mois au PSG sont peut-être la meilleure période de ma vie. C’était magnifique et j’adorerais pouvoir revivre ça aujourd’hui. C’est devenu plus compliqué quand Neymar et Mbappé sont arrivés. Ces deux transferts ont changé pas mal de choses pour moi ».
« C’était un plaisir de jouer avec ces gars-là »
Malgré tout, Julian Draxler a apprécié ses moments au PSG aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. « C’était un plaisir de jouer avec ces gars-là. Quand Neymar a débarqué… Je n’ai jamais vu ça dans ma vie, c’était incroyable ! Et c’est aussi pour cette raison que je suis resté le plus longtemps possible. Je voulais voir le niveau, la façon dont Kylian allait évoluer. Être sur le terrain avec de tels joueurs, c’est un réel plaisir, c’est le rêve de tout le monde », a poursuivi l'Allemand, aujourd'hui au Qatar.