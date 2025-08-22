Grosse demande au Real Madrid : C’est terminé pour Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Kylian Mbappé occupe le poste d’avant-centre. Cependant, lors des rencontres, le Bondynois aime se déporter sur le côté gauche de l’attaque, son poste préférentiel. Et si Vinicius Jr occupe déjà cette position, Rodrygo souhaiterait désormais lui aussi évoluer à gauche, contraignant le Français à rester dans l’axe.

Le Real Madrid espère réaliser une bien meilleure saison en 2025-2026. Avec Xabi Alonso désormais aux manettes, le club madrilène compte changer de style de jeu, et de retrouver de la complicité en attaque notamment. Mardi soir, les Merengue ont lancé leur saison avec un court succès (1-0) face à Osasuna, sur un but de Kylian Mbappé inscrit sur penalty.

Mbappé reste en pointe Le nouveau numéro 10 du Real Madrid était une fois de plus aligné en tant qu’avant-centre, avec Vinicius Jr à gauche, et Brahim Diaz à droite. Alors que son avenir fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois, Rodrygo lui, n’a pas disputé la moindre minute. Cependant, à en croire les dernières indiscrétions d’ESPN, Xabi Alonso compte bien sur le Brésilien.