Guerre avec des stars : Il balance sur le problème Mbappé !

Auteur de deux premières prestations réussies cette saison, Kylian Mbappé est déterminé à réaliser un exercice 2025-2026 de folie au Real Madrid. Selon Emmanuel Petit, la saison dernière, l’attaquant français s’est retrouvé dans une véritable guerre d’égo mêlant plusieurs stars madrilènes comme Rodrygo, Jude Bellingham, et Vinicius Jr, ce qui a rendu l’alchimie compliquée à Madrid.

Un début de saison idéal pour le Real Madrid et Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé dimanche soir sur la pelouse d’Oviedo, l’attaquant français en est déjà à trois buts inscrits en deux rencontres de championnat. Nouvel entraîneur du club madrilène, Xabi Alonso a affirmé que le Bondynois était dans de très bonnes dispositions sur ce début de saison. Alors qu’une hiérarchie semble s’être installée chez les Merengue, Emmanuel Petit est quant à lui revenu sur les débuts de l’ancienne star du PSG en Espagne.

« Je pense que Mbappé a réalisé une bonne campagne » « La saison dernière, tout le monde au PSG (la direction, les supporters) disait que, depuis son départ, le club avait enfin une véritable équipe, avec une âme. Tous les joueurs jouaient les uns pour les autres, et il n’y avait plus de footballeurs égoïstes sur le terrain. Et récemment, il semble que la décision de fermer la porte à Kylian Mbappé ait été la bonne, d’autant plus que lui-même voulait rejoindre Madrid. Je ne veux pas tomber dans la facilité, car malgré les problèmes du Real Madrid la saison dernière, je pense que Mbappé a réalisé une bonne campagne », a ainsi confié le champion du monde 1998 pour AS.