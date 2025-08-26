Olivier Giroud brille pour son retour en Ligue 1, après un fiasco en MLS, des «motifs extra-sportifs» évoqués

Alexis Brunet

Cet été, le LOSC a décidé de faire un grand pari en faisant revenir Olivier Giroud en Ligue 1 pour occuper la pointe de son attaque. Olivier Létang a eu du culot, car le champion du monde va sur ses 39 ans, mais surtout car cela ne s’était pas tellement bien passé pour lui aux États-Unis, notamment pour des motifs extra-sportifs selon Daniel Riolo.

Dimanche soir, le LOSC recevait l’AS Monaco en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Une rencontre à suspense, qui ne s’est finalement décantée que dans le temps additionnel. Alors que l’on jouait la 91ème minute, Olivier Giroud a délivré le peuple lillois d’une frappe en pivot. Un but qui a permis aux joueurs de Bruno Génésio de l’emporter 1-0, mais l’addition aurait pu être plus lourde pour les Monégasques, car le champion du monde a raté un penalty à la 99ème.

Giroud s’est un peu raté en MLS Avant de trouver la faille contre l’AS Monaco, Olivier Giroud avait déjà été buteur contre Brest lors de la première journée (3-3). Le buteur est donc ultradécisif pour son retour en Ligue 1, ce qui n’était pas forcément le cas à Los Angeles. L’aventure américaine du Français n’aura duré qu’une saison et il n’avait marqué que cinq buts en 38 rencontres, ce qui lui avait valu de nombreuses critiques. Journaliste à Sports Illustrated, Brian Stauss avait notamment déclaré : « La production de Giroud, surtout avec un salaire de 3,675 millions de dollars par saison, est l’une des pires de l’histoire de la MLS. »