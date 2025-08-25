Tensions annoncées, le PSG veut éviter un gros scandale !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de miser gros sur Illia Zabarnyi. Le club de la capitale s’est offert l’Ukrainien contre un chèque de 66M€, mais il s’est également offert un problème. En effet, ce dernier va cohabiter avec Matvey Safonov, international russe, alors que leurs deux pays sont en guerre. Paris va donc faire très attention, sachant que n’importe quelle image captée entre les deux joueurs pourrait faire scandale.

Alors que le mercato va se terminer dans à peu près une semaine, le PSG n’en aura pas été un grand acteur. En effet, le club de la capitale n’a fait venir que trois nouveaux joueurs, à des postes bien précis. Paris avait besoin d’un nouveau gardien titulaire et Luis Campos a décidé de foncer sur Lucas Chevalier. Le champion de France cherchait également à mettre la main sur un défenseur central droitier et Illia Zabarnyi a donc rejoint le dernier vainqueur de la Ligue des champions. Enfin, le PSG a également profité d’une opportunité de marché pour enrôler gratuitement le jeune portier Renato Marin.

Le PSG va faire très attention à la cohabitation entre Safonov et Zabarnyi Des trois transferts réalisés cet été par le PSG, celui d’Illia Zabarnyi est sans doute le plus problématique. L’Ukrainien a débarqué à Paris alors que la guerre bat son plein entre son pays et la Russie de Matvey Safonov, arrivé il y a déjà un an chez le champion de France. D’après les informations du Parisien, le club de la capitale a bien conscience qu’il prend un risque avec un tel mouvement et il va donc faire très attention à sa communication vis-à-vis des deux joueurs, car chaque vidéo ou photo où l’on pourrait voir une forme de complicité pourrait créer une sorte de scandale.