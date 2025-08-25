Transfert d’une star : Le PSG aidé par l’Arabie saoudite ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Manchester United fait partie des clubs les plus intéressés par Gianluigi Donnarumma, qui est sur le départ du PSG. Mais avant de pouvoir recruter l’Italien, les Red Devils doivent vendre André Onana. Aux dernières nouvelles, le Camerounais serait dans le viseur de plusieurs formations d’Arabie saoudite, qui seraient prêtes à répondre aux exigences financières anglaises.

Cet été, le PSG a décidé d’opérer un changement majeur au poste de gardien de but. Exit Gianluigi Donnarumma, le nouveau numéro un se nomme Lucas Chevalier. Luis Enrique voulait absolument mettre la main sur le Français pour pousser encore plus loin ses idées de jeu et le club de la capitale a donc versé un chèque de 55M€ à Lille pour le recruter.

Quel nouveau club pour Donnarumma ? Malgré son amour pour le PSG, Gianluigi Donnarumma ne se satisfera pas d’un poste de numéro deux. L’Italien veut retrouver un grand club où il sera titulaire et son entourage essaie donc de lui trouver un projet de la sorte depuis quelques semaines. La Premier League pourrait être une terre d’accueil pour le Parisien, qui intéresse notamment Manchester United et Manchester City.