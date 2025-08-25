Tension à l'étranger, un joueur du PSG risque gros ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de renforcer sa défense centrale avec l’arrivée d’Illia Zabarnyi. Un transfert quelque peu problématique, car ce dernier est Ukrainien et le club de la capitale possède un gardien russe, en la personne de Matvey Safonov. Les deux pays sont en guerre depuis quelques années et chaque interaction entre les deux joueurs sera donc scrutée en Ukraine.

Il y a quelques semaines, le PSG a trouvé un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de Milan Skriniar. Le Slovaque a donc rejoint le club turc et Paris a surtout dû réagir. En effet, avec Marquinhos, le champion de France ne disposait que d’un seul axial droit de métier dans son effectif.

Zabarnyi a rejoint le PSG Pour apporter un peu de concurrence à son capitaine et également préparer l’avenir, le PSG a recruté Illia Zabarnyi. Les discussions pour l’arrivée du joueur de 22 ans ont été compliquées, car Bournemouth essayait d’obtenir le maximum pour l’Ukrainien. Finalement, le club de la capitale a dû débourser 63M€ hors bonus pour s’offrir l’ancien joueur des Cherries.