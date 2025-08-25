Tension à l'étranger, un joueur du PSG risque gros ?

Cet été, le PSG a décidé de renforcer sa défense centrale avec l’arrivée d’Illia Zabarnyi. Un transfert quelque peu problématique, car ce dernier est Ukrainien et le club de la capitale possède un gardien russe, en la personne de Matvey Safonov. Les deux pays sont en guerre depuis quelques années et chaque interaction entre les deux joueurs sera donc scrutée en Ukraine.
Il y a quelques semaines, le PSG a trouvé un accord avec Fenerbahçe pour le transfert de Milan Skriniar. Le Slovaque a donc rejoint le club turc et Paris a surtout dû réagir. En effet, avec Marquinhos, le champion de France ne disposait que d’un seul axial droit de métier dans son effectif.
Zabarnyi a rejoint le PSG
Pour apporter un peu de concurrence à son capitaine et également préparer l’avenir, le PSG a recruté Illia Zabarnyi. Les discussions pour l’arrivée du joueur de 22 ans ont été compliquées, car Bournemouth essayait d’obtenir le maximum pour l’Ukrainien. Finalement, le club de la capitale a dû débourser 63M€ hors bonus pour s’offrir l’ancien joueur des Cherries.
« C’est assez décevant et déplaisant »
En mettant la main sur Illia Zabarnyi, le PSG s’est offert un léger problème. En effet, le club de la capitale possède maintenant dans son effectif un international ukrainien et un international russe en la personne de Matvey Safonov. Un fait rarissime, dans une période où les deux pays sont en guerre. Selon le journaliste anglo-ukrainien Andrew Todos, interrogé par Le Parisien, chaque interaction entre les deux joueurs sera donc scrutée. « Comment Zabarnyi va-t-il gérer les relations au travail avec un coéquipier russe ? C’est la grande interrogation de tous les Ukrainiens. Il y aura inévitablement des interactions pendant les entraînements ou lors des matchs, d’autant plus que leurs positions sur le terrain sont très proches. C’est assez décevant et déplaisant. Mais on espère que cela restera très limité. »