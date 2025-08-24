Neymar : Le cauchemar continue, un coup dur est annoncé !

Les choses se compliquent sérieusement pour Neymar. Alors que Santos s’est fait humilié (0-6) contre Vasco de Gama dimanche dernier, le génie brésilien a fondu en larmes. Et rien ne va puisque s’il pouvait prétendre à un retour en sélection, l’ancien joueur du PSG se serait de nouveau blessé au cours des derniers jours.
Le cauchemar n’est pas prêt de se terminer pour Neymar. Depuis deux ans et demi, la star brésilienne est en pleine souffrance. Son objectif est pourtant bien défini : participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Ayant quitté l’Arabie Saoudite pour revenir au bercail du côté de Santos afin de retrouver du temps de jeu, Neymar vit des montagnes russes.
Neymar en larmes
Si pour la première fois depuis très longtemps, le joueur de 33 ans enchaîne les rencontres et accumule du temps de jeu, sur l’aspect collectif, Santos se retrouve dans une mauvaise situation. Dimanche dernier, le club brésilien a été balayé à domicile par Vasco de Gama, laissant l’ancienne gloire du PSG et du Barça en larmes.
Le Brésilien a rechuté
De plus, à en croire le média local Globo, Neymar a rechuté. Le milieu offensif a été victime d’un œdème à la cuisse ce jeudi, et a manqué les derniers jours d’entraînement. Ainsi, sa présence dans la prochaine liste de la Seleção qui sera annoncée par Carlo Ancelotti ce lundi, est compromise selon Globo...