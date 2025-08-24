Neymar : Le cauchemar continue, un coup dur est annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les choses se compliquent sérieusement pour Neymar. Alors que Santos s’est fait humilié (0-6) contre Vasco de Gama dimanche dernier, le génie brésilien a fondu en larmes. Et rien ne va puisque s’il pouvait prétendre à un retour en sélection, l’ancien joueur du PSG se serait de nouveau blessé au cours des derniers jours.

Le cauchemar n’est pas prêt de se terminer pour Neymar. Depuis deux ans et demi, la star brésilienne est en pleine souffrance. Son objectif est pourtant bien défini : participer à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. Ayant quitté l’Arabie Saoudite pour revenir au bercail du côté de Santos afin de retrouver du temps de jeu, Neymar vit des montagnes russes.

Neymar en larmes Si pour la première fois depuis très longtemps, le joueur de 33 ans enchaîne les rencontres et accumule du temps de jeu, sur l’aspect collectif, Santos se retrouve dans une mauvaise situation. Dimanche dernier, le club brésilien a été balayé à domicile par Vasco de Gama, laissant l’ancienne gloire du PSG et du Barça en larmes.