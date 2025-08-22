Neymar au PSG, c’est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2017, Neymar devient le joueur le plus cher de l’histoire du football lorsque le PSG le recrute pour 222M€, soit le montant de sa clause libératoire. Un choc dans le monde du football, mais également au sein du vestiaire parisien comme le raconte Julian Draxler arrivé seulement six mois plus tôt.

Depuis huit ans, le PSG détient le record du plus gros transfert de l’histoire du football. En effet, le club de la capitale avait lâché 222M€ pour recruter Neymar en provenance du FC Barcelone. Un vrai séisme à l’échelle du football. Recruté six mois plus tôt, Julian Draxler se souvient d’ailleurs de ce transfert qui l’avait fait halluciner.

Neymar au PSG, Draxler hallucine « J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian (Mbappé) pour 180 millions d’euros… Il se passe toujours quelque chose dans ce club, des histoires ! Tu ne t’ennuies jamais au PSG. Je me sentais bien à Paris, j’étais fier de porter le maillot de ce grand club et de dire : je joue pour le PSG. J’ai aimé la façon dont on a joué au football, on prenait du plaisir sur le terrain. C’est un club magnifique », s’enflamme-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.