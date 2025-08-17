Olivier Giroud : La scène lunaire à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà ce qu'on appelle un retour réussi. Déjà buteur à trois reprises pendant la préparation du LOSC, Olivier Giroud a une fois de plus trouvé le chemin des filets pour la première du club lillois en championnat ce dimanche à Brest (3-3). Quelques minutes avant le coup d'envoi, Giroud a été aperçu dans un environnement pour le moins insolite.

Ce dimanche 17 août sonnait le retour d'Olivier Giroud dans le championnat de France treize années après son départ de Montpellier pour Arsenal. Celui qui est devenu champion du monde et a remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa ou encore la Serie A avec Chelsea puis l'AC Milan a fait le choix de mettre un terme à son rêve américain au Los Angeles FC au bout d'une année seulement.

Premier match de Ligue 1 avec le LOSC, premier but pour Giroud En effet, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec ses 57 réalisations a retrouvé l'hexagone cet été en signant un contrat d'une saison au LOSC. Pour son premier match officiel sur la pelouse du Stade Brestois, Olivier Giroud a inscrit son premier but au bout de dix minutes de jeu seulement lors du nul concédé par Lille à Brest (3-3). Retour réussi donc pour l'ex-international français qui fêtera ses 39 ans le 30 septembre prochain.