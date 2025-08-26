Lamine Yamal en couple, il lâche un gros indice !

Alexis Brunet

Dernièrement, Lamine Yamal a beaucoup fait parler de lui pour sa fête d’anniversaire. L’Espagnol avait créé la polémique en organisant un spectacle avec des personnes de petite taille et de nombreux observateurs lui étaient tombés dessus. L’attaquant fait de nouveau parler de lui récemment, mais pour une toute autre raison. Ce dernier serait en couple.

Depuis quelque temps maintenant, Lamine Yamal est devenu la nouvelle star du football mondial. Le joueur du FC Barcelone fait parler de lui sur les terrains, mais également en dehors. En effet, chacun de ses faits et gestes sont scrutés, comme lors de sa fête d’anniversaire.

La polémique Yamal Lors de la soirée de célébration de ses 18 ans, Lamine Yamal avait quelque peu fait polémique. L’Espagnol avait loué une luxueuse villa et il avait fait venir des personnes de petite taille pour faire une animation. Un agissement qui a été vivement critiqué par nos voisins.