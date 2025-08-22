Polémique avec Lamine Yamal en Espagne : Barcelone s'agace

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, le FC Barcelone a parfaitement lancé sa saison avec une victoire convaincante (0-3) sur la pelouse de Majorque. Auteur d’un superbe but, Lamine Yamal s’est amusé avec une nouvelle célébration, qui a néanmoins déclenché une petite polémique. Interrogé à ce sujet ce vendredi, le coach Hansi Flick a semblé quelque peu énervé à ce propos.

Le Barça a déjà convaincu ses supporters. Opposés à Majorque la semaine dernière pour le premier match de championnat de la saison, les Blaugranas ont confirmé leur belle dynamique en s’imposant aisément (0-3). Remuant, Lamine Yamal a participé à la fête. Tout d’abord en première période avec une somptueuse passe décisive pour son partenaire d’attaque Raphinha.

La nouvelle célébration de Lamine Yamal fait parler Mais le show Lamine Yamal ne s’est pas arrêté là. Lors de la dernière action du match, le candidat au Ballon d’Or 2025 a inscrit un magnifique but en solitaire. Parti de l’aile droite, le nouveau numéro 10 du Barça a éliminé deux joueurs avant de revenir sur son pied gauche, et de décocher une belle frappe en pleine lucarne. L’international Espagnol a effectué une nouvelle célébration, en mimant une couronne posée sur sa tête.