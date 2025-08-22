Polémique avec Lamine Yamal en Espagne : Barcelone s'agace

La semaine dernière, le FC Barcelone a parfaitement lancé sa saison avec une victoire convaincante (0-3) sur la pelouse de Majorque. Auteur d’un superbe but, Lamine Yamal s’est amusé avec une nouvelle célébration, qui a néanmoins déclenché une petite polémique. Interrogé à ce sujet ce vendredi, le coach Hansi Flick a semblé quelque peu énervé à ce propos.
Le Barça a déjà convaincu ses supporters. Opposés à Majorque la semaine dernière pour le premier match de championnat de la saison, les Blaugranas ont confirmé leur belle dynamique en s’imposant aisément (0-3). Remuant, Lamine Yamal a participé à la fête. Tout d’abord en première période avec une somptueuse passe décisive pour son partenaire d’attaque Raphinha.
La nouvelle célébration de Lamine Yamal fait parler
Mais le show Lamine Yamal ne s’est pas arrêté là. Lors de la dernière action du match, le candidat au Ballon d’Or 2025 a inscrit un magnifique but en solitaire. Parti de l’aile droite, le nouveau numéro 10 du Barça a éliminé deux joueurs avant de revenir sur son pied gauche, et de décocher une belle frappe en pleine lucarne. L’international Espagnol a effectué une nouvelle célébration, en mimant une couronne posée sur sa tête.
« D’après ce que je vois dans son comportement, tout va très bien »
Cette dernière a fait jaser en Espagne notamment. Certains observateurs n’ont pas forcément apprécié, laissant entendre un manque d’humilité de celui qui se considère selon eux, déjà comme un roi. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur Hansi Flick a été agacé lorsque ce dernier a été interrogé à ce propos. « Je me fiche de ce que les gens disent de mon équipe. Il a 18 ans et c’est un joueur fantastique. Je vais l’aider à grandir de la bonne manière, et c’est ce qui compte. Et d’après ce que je vois dans son comportement, tout va très bien », a répondu l’entraîneur allemand, dans des propos relayés par FootMercato.