Transfert à 40M€ : Il recale tout le monde pour signer à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours à la recherche d’un renfort en défense centrale, l’OM n’a pas abandonné la piste menant à Joel Ordóñez. Ce dernier aurait repoussé des approches de clubs de Premier League, notamment de Crystal Palace, déterminé à rejoindre Marseille. Les négociations avec le Club Bruges, qui attendrait 40M€ pour s’en séparer, avanceraient bien.

En attendant l’officialisation du transfert d’Hamed Junior Traoré (25 ans, Bournemouth), arrivé jeudi à Marseille, l’OM avance sur d’autres pistes qu’il espère boucler d’ici à la fermeture du mercato. En ce sens, comme indiqué par Foot Mercato, un accord contractuel serait proche d’être trouvé avec Edon Zhegrova (26 ans, LOSC). Mais c’est aussi en défense que Marseille veut se renforcer.

Ordóñez ne veut que l’OM Dans cette optique, l’OM essaye depuis plusieurs semaines de trouver un accord avec le Club Bruges pour le transfert de Joel Ordóñez. D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’international équatorien (8 sélections) pousserait toujours afin de rejoindre le club olympien et aurait repoussé des approches de clubs de Premier League et notamment de Crystal Palace. Les négociations entre les deux formations avanceraient bien et on se dirigerait vers un accord. Selon La Provence, la formation belge attendrait 40M€ pour se séparer du défenseur âgé de 21 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028.