Transfert historique à l'OM : La demande de folie sur le mercato !

Toujours actif en coulisses, l'OM espère bien boucler l'arrivée d'un nouveau défenseur central d'ici lundi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes en France. Dans cette optique, les Marseillais rêvent toujours de recrutement de Joël Ordonez. Mais ce dossier se complique puisque Bruges réclame 40M€.

Le mercato estival fermera ses portes lundi à 20h, et d'ici là, l'OM cherchera à recruter un nouveau défenseur central afin d'épauler Facundo Media et Leonardo Balerdi notamment. Dans cette optique, la grande priorité des Marseillais se nomme Joël Ordonez. Mais les négociations, qui ont débuté il y a plusieurs semaines, peinent à se concrétiser compte tenu des exigences du Club Bruges.

Bruges réclame 40M€ pour Ordonez Et cela ne risque pas de beaucoup évoluer dans les prochains jours. En effet, selon les informations de La Provence, Bruges réclamerait désormais 40M€ pour lâcher Joël Ordonez. Une somme qui ferait de l'international équatorien le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Encore faut-il que les Marseillais acceptent de lâcher une telle somme. Ce qui est loin d'être garanti. Mais il faudra faire vite puisque le club saoudien de Neom FC aurait déjà offert 32M€ + 8M€ de bonus à Bruges.