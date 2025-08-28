Signature de «rêve» à l’OM : L’annonce de Samir Nasri qui va mettre le feu à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a vu une flopée d’entraîneurs se succéder sur le banc ces dernières saisons. Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset et enfin Roberto De Zerbi. Le tout, en l’espace de trois ans. Enfant de Marseille, Samir Nasri a évoqué ce mal qui en ronge certains à l’OM en faisant un vœu qui lui est cher pour son avenir.

L’enfant du pays un jour sur le banc de l’Olympique de Marseille ? Né dans la cité phocéenne, Samir Nasri (38 ans) est l’un des membres de la fameuse génération 87 qui a flambé à l’étranger à Arsenal et surtout Manchester City. Néanmoins, tout a commencé à l’OM pour l’actuel consultant de Canal+. A la retraite depuis 2020 et sa dernière pige à Anderlecht, Nasri se voit bien s’installer un jour sur le banc de touche de l’OM… en tant qu’entraîneur.

«Mon rêve absolu serait d'être un jour sur le banc de l'Olympique de Marseille» Dans le cadre de son documentaire intitulé Rebelle et qui sera diffusé sur les antennes de Canal+ le dimanche 31 août prochain, Samir Nasri était présent sur les ondes de RMC mercredi soir. Aux côtés de Nicolas Jamain, Kevin Diaz et Walid Acherchour, Nasri a fait la promotion du documentaire en question et en a profité pour partager en direct pendant l’émission Génération After son rêve ultime. « Mon rêve absolu serait d'être un jour sur le banc de l'Olympique de Marseille. Mais je sais aussi que peut-être à ce moment-là j'aurais une calvitie qui va commencer à arriver. Parce que l'engouement, la pression et compagnie, c'est beaucoup à Marseille. Après c'est comme ça, c'est Marseille ».