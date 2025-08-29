PSG : Grande annonce, Luis Enrique veut boucler le transfert d’une star !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG compte réaliser plusieurs ventes. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a notamment été interrogé sur le cas Gianluigi Donnarumma. Le coach parisien espère que le portier trouvera un nouveau club dans les prochains jours, même s’il ne nie pas qu’il y existe une possibilité pour que l’Italien reste à Paris.

Au PSG, la fin du mercato est placée sous le signe des départs. En effet, le club de la capitale cherche à se séparer de certains joueurs d’ici le 1ᵉʳ septembre à 20H et une vente pourrait être officialisée bientôt. D’après les informations de L’Équipe, le champion de France aurait trouvé un accord avec la Juventus de Turin pour le départ de Randal Kolo Muani. L’opération pourrait rapporter 60M€ au total à Paris.

« Ce serait mieux pour lui » Présent en conférence de presse, Luis Enrique a été interrogé sur Gianluigi Donnarumma, un autre candidat au départ côté PSG. L’entraîneur espagnol espère que le portier s’en ira avant la fin du mercato, car cela serait la meilleure solution pour lui. « S’il restera au PSG ? Je ne sais pas. Ça dépend du mercato, du joueur, de ses agents, du club, des autres clubs… Je ne sais pas. Mais on continue comme d’habitude, mais j’espère, parce que ce serait mieux pour lui, qu’il trouve une solution. »