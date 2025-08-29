Transfert à l’OM : Le miracle attendu à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord avait été trouvé, l’OM a finalement abandonné la piste menant à Dani Ceballos, qui a demandé un temps de réflexion supplémentaire avant de prendre sa décision. L'international espagnol n’a désormais plus que trois options : rester au Real Madrid, attendre une offre en provenance de la Premier League ou un miracle du Betis Séville.

Tout était quasiment bouclé, mais Dani Ceballos ne rejoindra finalement pas l’OM. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Real Madrid, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027, pour le prêt avec option d’achat du milieu de terrain âgé de 29 ans, avant les hésitations de ce dernier.

« On était vraiment intéressés » L’OM a alors décidé de se retirer de ce dossier. « On était vraiment intéressés, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club », a confié Pablo Longoria mercredi. Comme indiqué par AS, Dani Ceballos a désormais trois options en ce qui concerne son avenir.