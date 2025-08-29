Mercato : Un nouveau transfert bouclé à Paris !

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le Paris FC va tenter d’apporter plusieurs retouches à son effectif. Le club de la capitale cherche des joueurs d’expérience et cela tombe bien, le prochain transfert correspond totalement à cela. En effet, le PFC a réussi à mettre la main sur Hamari Traoré, 33 ans et passé notamment par le Stade de Reims et Rennes.

Tout comme l’OM, le Paris FC va être l’un des acteurs majeurs de la fin de mercato en Ligue 1. Après deux défaites en autant de journées de championnat, le club de la capitale souhaite encore se renforcer pour montrer un meilleur visage à l’avenir et sécuriser rapidement son maintien.

Hamari Traoré arrive ! Le Paris FC manque peut-être un peu d’expérience en Ligue 1 et les dirigeants parisiens veulent donc mettre la main sur des éléments rodés au championnat français et qui peuvent encadrer un groupe assez jeune. D’après les informations de Foot Mercato, le PFC serait en passe d’officialiser la venue d’un profil de ce type, car Hamari Traoré va s’engager dans le cadre d’un transfert définitif avec le club de la capitale. Le latéral droit de 33 ans évoluait à la Real Sociedad depuis deux ans, mais il est doté d’une belle expérience dans l’élite française depuis ses passages au Stade de Reims et surtout à Rennes.