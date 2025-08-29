Transfert au PSG : Coup de tonnerre annoncé dans la presse anglaise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Initialement parti pour rejoindre la Real Sociedad alors qu'il faisait l'objet d'un accord de principe entre le PSG et l'écurie espagnole, Carlos Soler se retrouve finalement bloqué. Le média anglais The Athletics annonce un couac de dernière minute pour le milieu de terrain ibérique, poussé vers la sortie par le PSG en cette période de mercato. Et son avenir est de nouveau incertain...

Au même titre que Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe ou encore Marco Asensio, Carlos Soler fait partie des indésirables du moment au PSG. L'ancien joueur du FC Valence, présent dans la capitale depuis l'été 2022 et prêté la saison passée du côté de West Ham, est poussé vers la sortie et devra se trouver un point de chute avant la fin du mercato, alors que son contrat avec le PSG court jusqu'en 2027.

Départ à la Real Sociedad annulé pour Soler Tout semblé bouclé pour que Carlos Soler rejoigne la Real Sociedad ces dernières heures, et The Athletics confirme même l'accord initial entre le PSG et l'écurie de Liga. Mais le média anglaise annonce désormais que le dossier s'est compliqué en coulisses, et son voyage pour l'Espagne, prévu jeudi, a finalement été reporté en raison de désaccords entre les clubs sur certaines clauses.