Mercato : Surprise de dernière minute, l’OM relance un vieux dossier !

Plus que quelques jours avant la clôture du mercato estival et l’OM entend se montrer actif d’ici le 1er septembre. Plusieurs recrues sont ainsi attendues à Marseille, à commencer en défense centrale. Alors que le club phocéen continue de travailler sur le dossier Joel Ordonez, voilà que dans cette dernière ligne, l’OM aurait également décidé de relancer la piste menant à Nayef Aguerd.

Ce jeudi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour la fin du mercato de l’OM. Et le président olympien l’a assuré : ça va encore bouger à Marseille. « Il y a des choses à faire. Il y aura encore des mouvements, des entrées, des sorties. On va vivre des journées qui vont nous prendre beaucoup d'énergie. Comme le coach l'a dit, on doit encore se renforcer. Il y a des secteurs dans lesquels on a besoin d'ajouter des joueurs et donc de recruter », a lâché Longoria. La question est maintenant de savoir quelles seront les prochaines recrues de l’OM.

La piste Aguerd relancée En défense centrale, l’OM veut notamment encore amener du sang neuf. En ce sens, le club phocéen fait le forcing depuis un moment pour Joel Ordonez mais négocier avec Bruges n’est pas simple. C’est ainsi qu’en parallèle, le dossier Nayef Aguerd aurait été relancé selon Footmercato. Alors qu’on pensait cette piste à l’arrêt, l’OM aurait accéléré pour le défenseur central marocain de West Ham. Des discussions auraient même été entamées avec les Hammers. Aguerd sera-t-il finalement ce défenseur central tant recherché par Marseille en cette fin de mercato ?