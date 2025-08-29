OM : Samir Nasri annonce un mercato de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif cet été, l'OM devrait encore s'activer sur le mercato qui fermera ses portes lundi à 20h. Hamed Junior Traoré vient d'arriver à Marseille, mais à en croire Samir Nasri, c'est encore loin d'être terminé. L'ancien Marseillais promet que ça va bouger dans les prochaines heures.

Depuis plusieurs années, l'OM a connue des mercato très agités. Et l'été 2025 ne déroge pas la règle. En effet, le club phocéen a recruté six joueurs à savoir Igor Paixao, Facundo Medina, Timothy Weah, Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Pierre-Emerick Aubameyang. Et la septième recrue marseillaise est déjà connue puisqu'il s'agira d'Hamed Junior Traoré, prêté par Bournemouth. Mais c'est encore loin d'être terminé.

Nasri promet des recrues à l'OM ! En effet, présent sur le plateau de Canal+ en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Samir Nasri promet que l'OM va encore bouger d'ici lundi soir, date de fermeture du mercato en France. « Normalement l'OM risque de se renforcer d'ici la fin du mercato. Il y a déjà eu quelques annonces », confie l'ancien Marseillais, avant d'assurer que l'effectif actuel de l'OM est déjà bien garni : « Et compte tenu de l'effectif des Marseillais pour cette saison, je les vois au minimum dans les 24 en Ligue des champions ».