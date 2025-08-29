PSG - Ballon d’Or : La réponse de Dembélé après la bombe lâchée par Hakimi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé sera le grand favori pour le Ballon d’Or. Mais voilà que le principal ennemi du Français pourrait venir… du PSG. En effet, dernièrement, Achraf Hakimi avait tenu des propos qui ont fait beaucoup de bruit, estimant qu’il méritait lui aussi cette distinction. Dembélé s’est d’ailleurs livré sur cette concurrence interne au PSG.

Si le PSG s’est rangé derrière Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or, voilà qu’Achraf Hakimi a fait récemment une sortie très remarquée. En effet, le Marocain avait balancé à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+ : « Le Ballon d’Or ? Depuis que j’ai commencé le foot, je pense que c’est ma meilleure saison. Ça serait un rêve le Ballon d’Or. C’est un rêve maintenant, je n’ai jamais pensé à ça avant. Maintenant qu’il y a la possibilité et qu’on me met dans les débats, tu penses beaucoup à ça. J’aurais imaginé un jour être dans la discussion ? La vérité, non. (…) Avant, je pensais au collectif. Maintenant que je suis dans le débat du Ballon d’Or, c’est un rêve. Si j’ai la possibilité de gagner, je pense que je mérite aussi ».

« C’est un plaisir et une fierté pour le club et la ville » Alors qu’on pourrait donc assister à un duel entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi pour le Ballon d’Or, ça ne semble pas déranger le numéro 10 du PSG. En effet, dans un entretien accordé au Monde, le Français a été interrogé sur cette concurrence interne au sein du club de la capitale. Ce a quoi Dembélé a répondu : « C’est normal qu’il y ait énormément de joueurs de Paris nommés, car on a fait la meilleure saison possible. C’est un plaisir et une fierté pour le club et la ville ».