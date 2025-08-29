Ousmane Dembélé - Lamine Yamal : Grosse bagarre annoncée à l’étranger !

Pierrick Levallet

Pour la première phase de cette Ligue des champions 2025-2026, le PSG a eu droit à un tirage particulièrement relevé. Le club de la capitale se déplacera notamment sur la pelouse du FC Barcelone. Cet affrontement s’annonce d’ailleurs très intéressant à suivre, surtout en raison de la concurrence entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal pour le Ballon d’Or.

Le PSG connaît ses adversaires pour la première phase de cette Ligue des champions 2025-2026. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le tirage parisien a été particulièrement relevé. Les Rouge-et-Bleu affronteront des clubs comme le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen ou encore Newcastle sur la plus grande scène européenne. Mais c’est un autre rendez-vous qui s’annonce très intéressant à suivre.

Nouveau chapitre dans la rivalité PSG - FC Barcelone En effet, le PSG se déplacera aussi sur la pelouse du FC Barcelone, autre favori pour la victoire finale. Luis Enrique retrouvera donc son ancien club, qu’il avait déjà battu lors de sa première saison dans la capitale. Et lors de cette affiche, un gros combat sera particulièrement alléchant. Ousmane Dembélé retrouvera lui aussi son ancien club. Auteur d’une excellente prestation lors de la double confrontation en 2023-2024, l’international français s’était attiré les foudres des supporters du FC Barcelone.