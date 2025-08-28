La grosse annonce du PSG sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec les arrivées de Renato Marin, Lucas Chevalier, et Illya Zabarnyi, le PSG s’est montré peu actif, mais efficace dans son mercato estival. Si le club de la capitale s’est davantage focalisé sur les départs et le dégraissage de son effectif, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur ce qui attendait les Parisiens en cette fin de marché des transferts.

Le PSG a souhaité faire quelques ajustements. Après une saison 2024-2025 historique, le club de la capitale n’a pas souhaité chambouler son effectif, bien au contraire. Tout en conservant ses meilleurs éléments, Paris a renforcé quelques postes clé, notamment celui de gardien de but avec l’arrivée de Lucas Chevalier, ou en défense centrale avec celle d’Illya Zabarnyi.

Un mercato tranquille pour le PSG Le PSG a surtout souhaité dégraisser son effectif, en se séparant de plusieurs joueurs jugés indésirables. Désormais, la formation de Luis Enrique semble parée pour la suite de la saison. Si certains supporters apprécieraient le fait de voir Paris boucler une ou deux recrues supplémentaires, Nasser Al-Khelaïfi a fait le point sur la situation.