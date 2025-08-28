Ousmane Dembélé et Lamine Yamal : Le clash que personne n’a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est en lice pour rafler le Ballon d’or. Le meilleur joueur de la dernière campagne de Ligue des champions et de Ligue 1 a tout gagné avec le PSG excepté la Coupe du monde des clubs. Un palmarès qui devrait d’office lui permettre de soulever le Saint-Graal individuel selon Bruno Porzio. Le journaliste salvadorien a réglé ses comptes avec Lamine Yamal, son concurrent direct, pour la récompense.

Le 22 septembre prochain aura lieu la traditionnelle cérémonie du Ballon d’or. Le moment de gloire pour Ousmane Dembélé ? L’homme aux cinq trophées majeurs avec le PSG dont la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe est le grand favori de Bruno Porzio quand bien même une propagande est faite pour Lamine Yamal en Espagne et chez certains observateurs illuminés du point de vue de Porzio.

«Qu’ils fassent une remise du Ballon d’Or en Espagne, sur El Chiringuito et qu’ils le donnent à Lamine Yamal» « Le Ballon d’Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final. Il n’y a personne d’autre, pour moi la discussion est close. Qu’ils fassent une remise du Ballon d’Or en Espagne, sur El Chiringuito et qu’ils le donnent à Lamine Yamal, parce qu’il n’y a que là-bas qu’ils font sa promotion. Pour moi, c’est un gamin de 17 ans (ndlr rectification, il a eu 18 ans le 13 juillet), grande gueule, très arrogant ». a confié Bruno Porzio dans un premier temps par le biais d’un discours rapporté par Actu Foot.