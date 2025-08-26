Kylian Mbappé : L’immense défi annoncé en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de deux premiers matchs réussis, Kylian Mbappé sait que les attentes à son égard sont énormes au Real Madrid. Le Bondynois, qui a vécu une saison difficile en Espagne en 2024-2025, fait face à un énorme défi : celui de remporter tous les trophées collectifs et individuels possibles selon Emmanuel Petit.

Dimanche soir, Kylian Mbappé s’est illustré. Le Bondynois a une fois de plus été le joueur le plus décisif du Real Madrid, inscrivant son premier doublé de la saison sur la pelouse du Real Oviedo, et portant son total de buts inscrits à trois en ce début de saison. Revanchard après une première année compliquée sur le plan collectif en Espagne, l’ancien attaquant du PSG veut tout casser sur son passage, comme l’a affirmé Emmanuel Petit auprès de la presse espagnole.

« Il avait beaucoup de choses en tête » « Mais aujourd’hui, la pression sur lui est encore plus forte que la saison passée. Il ne faut pas oublier que, lorsqu’il a quitté le PSG, il a traversé une période compliquée en dehors du terrain. Il était en conflit juridique avec le club pour des questions financières ; il a été accusé dans plusieurs affaires extra-sportives. Il avait beaucoup de choses en tête », a ainsi confié le champion du monde 1998 auprès de AS.