Lamine Yamal : Une catastrophe à la Mbappé est annoncée !

Faisant partie des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal est sur une trajectoire ascendante dans sa jeune carrière. Cependant, comme a tenu à le rappeler Emmanuel Petit, Kylian Mbappé était lui aussi sur un nuage lors des premières saisons de sa carrière, avant que les choses ne dérapent pour le Français.

Le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé, auteur d’une immense saison avec le PSG, va sans doute remporter le Ballon d’Or. Pourtant, en Espagne, et plus précisément en Catalogne, on milite pour Lamine Yamal. A seulement 18 ans, l’ailier droit s’est déjà mis le monde à ses pieds de par son immense talent, et sa capacité à briller dans les grands rendez-vous. Cependant, certains observateurs comme Emmanuel Petit souhaitent mettre en garde le champion d’Europe 2024, en prenant notamment le cas Kylian Mbappé pour exemple.

« Il est similaire à Mbappé : pendant des années, tout lui a réussi, puis soudainement, tout s'est effondré » « Pour l'instant, tout lui réussit. Mais si quelque chose de négatif se produit, nombreux seront ceux qui attendront de le faire tomber. Nous verrons alors comment il réagira. Il est similaire à Mbappé : pendant des années, tout lui a réussi, puis soudainement, tout s'est effondré et il n'était plus le même sur le terrain. Yamal doit faire attention à sa communication et à la gestion de ses réseaux sociaux. On perçoit parfois une certaine arrogance chez lui », a ainsi confié le champion du monde 1998 au cours d’un entretien accordé à AS.