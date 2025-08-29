Lamine Yamal : Le boss du PSG sort du silence !

Le 22 septembre prochain, on connaitra l’identité du Ballon d’Or 2025. Pour cette édition, le grand favori se nomme Ousmane Dembélé. Mais voilà que le numéro 10 du PSG doit faire attention à la concurrence de Lamine Yamal, qui a également ses partisans. D’ailleurs, que pense Nasser Al-Khelaïfi du crack du FC Barcelone ? La question a été posée au boss du PSG.
Ce jeudi, le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué et le PSG n’a pas été épargné. On aura notamment droit à une affiche plus qu’attendue entre le tenant du titre et le FC Barcelone. Ce sera ainsi l’occasion de voir Ousmane Dembélé face à Lamine Yamal, deux prétendants au Ballon d’Or. Et forcément, entre les deux, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a sa petite préférence.
« J’aime Lamine Yamal ? J’aime bien Dembélé »
En marge de la cérémonie qui s’est tenue à Monaco, Nasser Al-Khelaïfi a donc été interrogé sur… Lamine Yamal. C’est alors que le président du PSG a répondu, rapporté par L’Equipe : « J’aime Lamine Yamal ? J’aime bien Dembélé ».
« Un joueur extraordinaire qui travaille vraiment pour l’équipe »
Entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, le président du PSG penche donc forcément du côté du Français. D’ailleurs, Al-Khelaïfi a également pu ajouter : « Sera-t-il le favori pour le Ballon d’Or ? Oui, c’est sûr. C’est un joueur extraordinaire qui travaille vraiment pour l’équipe. C’est aussi une personne incroyable ».