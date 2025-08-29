Lamine Yamal : Le boss du PSG sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre prochain, on connaitra l’identité du Ballon d’Or 2025. Pour cette édition, le grand favori se nomme Ousmane Dembélé. Mais voilà que le numéro 10 du PSG doit faire attention à la concurrence de Lamine Yamal, qui a également ses partisans. D’ailleurs, que pense Nasser Al-Khelaïfi du crack du FC Barcelone ? La question a été posée au boss du PSG.

Ce jeudi, le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué et le PSG n’a pas été épargné. On aura notamment droit à une affiche plus qu’attendue entre le tenant du titre et le FC Barcelone. Ce sera ainsi l’occasion de voir Ousmane Dembélé face à Lamine Yamal, deux prétendants au Ballon d’Or. Et forcément, entre les deux, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a sa petite préférence.

« J’aime Lamine Yamal ? J’aime bien Dembélé » En marge de la cérémonie qui s’est tenue à Monaco, Nasser Al-Khelaïfi a donc été interrogé sur… Lamine Yamal. C’est alors que le président du PSG a répondu, rapporté par L’Equipe : « J’aime Lamine Yamal ? J’aime bien Dembélé ».