Lamine Yamal : La terrible accusation avant le Ballon d’or ?

Le FC Barcelone, en la personne de Lamine Yamal, pourrait célébrer un Ballon d'or cette année. C'est du moins ce qu'il faut tirer de la propagande des dirigeants du Barça dans la presse quand bien même Ousmane Dembélé demeure le favori. Un journaliste salvadorien qui votait pour le Ballon d'or l'année dernière, a accusé Yamal de ne pas réellement avoir son âge...
Le 13 juillet dernier, Lamine Yamal a fêté son 18ème anniversaire. Malgré son jeune âge, il est déjà détenteur d'un Euro et de deux Liga (2023 et 2025). Ayant raflé un triplé national la saison dernière, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone a fait vibrer les amoureux du football lors de certaines grandes échéances contre le Real Madrid ou encore en Ligue des champions. Toutefois, ce qui représente le Saint-Graal du football européen lui a échappé à cause d'une élimination en demi-finales face à l'Inter (7-6 au cumulé).
«Le Ballon d’Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final»
Pour Bruno Porzio, cela suffit à le priver du Ballon d'or 2025. « Le Ballon d’Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final. Il n’y a personne d’autre, pour moi la discussion est close. Qu’ils fassent une remise du Ballon d’Or en Espagne, sur El Chiringuito et qu’ils le donnent à Lamine Yamal, parce qu’il n’y a que là-bas qu’ils font sa promotion ».
«Je ne sais même pas s’il a vraiment 17 ans. Mais bon, ça c’est un autre sujet»
Par la suite, le journaliste salvadorien a poursuivi sa tirade véhémente envers la personne de Lamine Yamal en allant même jusqu'à l'accuser d'avoir menti sur son âge. « Pour moi, c’est un gamin de 17 ans (ndlr rectification, il a eu 18 ans le 13 juillet), grande gueule, très arrogant. Il est beaucoup trop sûr de lui… je ne sais même pas s’il a vraiment 17 ans. Mais bon, ça c’est un autre sujet. Si on regarde les statistiques, il a beaucoup de joueurs, plus d’une vingtaine, qui sont devant lui et qui ont eu plus d’impact dans les victoires de leurs équipes. Si tu n’as pas gagné de tournois internationaux majeurs, je crois que tu ne devrais pas aspirer à remporter un prix international comme le Ballon d’Or. Il n’a gagné que des choses locales ». Une terrible accusation qui ne semble pas avoir été laissée sans conséquence. Selon le journaliste Florent Torchut, Bruno Porzio aurait été remplacé et ne votera pas pour le Ballon d'or 2025.