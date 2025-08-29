Lamine Yamal : La terrible accusation avant le Ballon d’or ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone, en la personne de Lamine Yamal, pourrait célébrer un Ballon d'or cette année. C'est du moins ce qu'il faut tirer de la propagande des dirigeants du Barça dans la presse quand bien même Ousmane Dembélé demeure le favori. Un journaliste salvadorien qui votait pour le Ballon d'or l'année dernière, a accusé Yamal de ne pas réellement avoir son âge...

Le 13 juillet dernier, Lamine Yamal a fêté son 18ème anniversaire. Malgré son jeune âge, il est déjà détenteur d'un Euro et de deux Liga (2023 et 2025). Ayant raflé un triplé national la saison dernière, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone a fait vibrer les amoureux du football lors de certaines grandes échéances contre le Real Madrid ou encore en Ligue des champions. Toutefois, ce qui représente le Saint-Graal du football européen lui a échappé à cause d'une élimination en demi-finales face à l'Inter (7-6 au cumulé).

«Le Ballon d’Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final» Pour Bruno Porzio, cela suffit à le priver du Ballon d'or 2025. « Le Ballon d’Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final. Il n’y a personne d’autre, pour moi la discussion est close. Qu’ils fassent une remise du Ballon d’Or en Espagne, sur El Chiringuito et qu’ils le donnent à Lamine Yamal, parce qu’il n’y a que là-bas qu’ils font sa promotion ».