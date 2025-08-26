Lamine Yamal : Le Ballon d’Or annoncé à Barcelone !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal fait office de concurrent numéro un à Ousmane Dembélé (PSG) pour le prochain Ballon d’Or. De son côté, Emmanuel Petit est sous le charme du phénomène espagnol, et voit ce dernier ramener un jour le prestigieux titre individuel à Barcelone.

Le monde du football est pris d’assaut par un phénomène. A seulement 18 ans, Lamine Yamal fait déjà partie du gratin du football mondial. Déjà auteur de deux premiers matchs très intéressants cette saison, le champion d’Europe 2024 impressionne à Barcelone, qui depuis des mois, milite afin que leur chouchou remporte le Ballon d’Or.

« S'il maintient ce niveau, il remportera le Ballon d'or » Pour Emmanuel Petit, Lamine Yamal est un talent inouï dans le monde du football : « Il me rappelle Messi sur le côté droit. Chaque fois qu'il touche le ballon, on voit qu'il crée du danger. Il attire généralement deux, voire trois adversaires vers sa zone, ce qui ouvre des espaces pour ses coéquipiers. C'est pourquoi le Barça est si dangereux. Avec Raphinha et un excellent milieu de terrain, la menace peut venir de n'importe où. J'ai vu beaucoup d'équipes essayer de se défendre en mettant deux ou trois joueurs contre Yamal, mais ça ne marche pas. À son âge, c'est un phénomène. S'il maintient ce niveau, il remportera le Ballon d'or », a confié le champion du monde 1998 auprès de AS.