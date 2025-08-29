Mercato : L’OM hors-la-loi, la contre-attaque va être terrible ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les prochaines recrues qui pourraient rejoindre l’OM cet été, on pourrait notamment retrouver Edon Zhegrova. Aux dernières nouvelles, le Kosovar se serait mis d’accord avec le club phocéen. De quoi provoquer la surprise générale du LOSC, qui crie aux agissements hors-la-loi des Olympiens. Et voilà que ça pourrait ne pas en rester là…

Après avoir accueilli Hamed Junior Traoré, l’OM n’en a clairement pas fini avec son recrutement. Y compris dans le secteur offensif. En effet, depuis plusieurs jours maintenant, il est question d’un intérêt pour Edon Zhegrova, entré dans sa dernière année de contrat au LOSC. Un dossier qui aurait visiblement avancé ces dernières heures puisque le Kosovar aurait trouvé un accord avec l’OM et il ne manquerait désormais plus que le terrain d’entente entre les deux formations. Une avancée du dossier Zhegrova qui fait bondir les Dogues.

« Un joueur ne peut pas parler à un club sans l’autorisation du club » Ce vendredi, en marge du tirage au sort de l’Europa League, Olivier Létang a pris la parole sur le dossier Edon Zhegrova et les derniers bruits concernant son accord donné à l’OM. C’est alors que le président du LOSC a balancé au micro de Canal+ : « Zhegrova serait d’accord avec l’OM et le LOSC bloquerait ? Je suis très surpris par ce que vous me dîtes parce que les règlements sont assez clairs. Un joueur ne peut pas parler à un club sans l’autorisation du club ».