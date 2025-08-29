OM : Coup de théâtre à 20M€ sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur le banc le week-end dernier pour la réception de l’AS Monaco (1-0), Edon Zhegrova a été réintégré au groupe et Olivier Létang a assuré qu’il y avait de fortes chances qu’il reste au LOSC cette saison. Mais depuis, l’international kosovar s’est mis d’accord avec l’OM, qui va essayer de convaincre Lille de s’en séparer.

Explorée depuis plusieurs semaines, l’OM n’a pas abandonné la piste menant à Edon Zhegrova. Comme indiqué par Foot Mercato, et confirmé ensuite par L’Équipe et RMC Sport, un accord a même été trouvé avec l’ailier âgé de 26 ans. Malgré l’intérêt de la Juventus, ce dernier a donné sa préférence à Marseille et accepté un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2030.

« Il y a de fortes chances qu’il soit avec nous cette saison » L’OM va désormais entrer en contact avec le LOSC pour essayer de finaliser l’arrivée d’Edon Zhegrova, ce qui risque d’être plus difficile. « Il a repris avec le groupe cette semaine. Il a repris mardi après-midi. Il a senti une petite douleur, probablement le fait de reprendre avec le groupe. Il s’est de nouveau entraîné normalement ce matin. Si Edon est prêt, il est à la disposition pour le match de dimanche contre Monaco. Il est avec nous, il est là. Si on le réintègre, c’est qu’il y a de fortes chances qu’il soit avec nous cette saison. Aujourd’hui, il est un joueur du LOSC. Il est à la disposition du coach », a assuré Olivier Létang vendredi dernier en conférence de presse.