Transferts - OM : Rabiot se fait recaler en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Placé sur la liste des transferts par l’OM, Adrien Rabiot a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs italiens, notamment l’AC Milan et la Juventus. En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Damien Comolli, directeur général de la Vieille Dame, a nié un intérêt de son club pour l’international français.

Un grand retour d’Adrien Rabiot à la Juventus ne devrait pas se produire dans les derniers jours du mercato. L’international français (53 sélections) est toujours poussé vers la sortie par l’OM et un retour dans le club avec lequel il a joué 212 matchs entre 2019 et 2024 était évoqué, mais Damien Comolli a écarté cette possibilité.

« Ce n'est pas un secteur dans lequel on cherche » « On a un milieu de terrain complet. Ce n'est pas un secteur dans lequel on cherche », a indiqué le directeur général de la Juventus en marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi soir. Une autre piste pour Adrien Rabiot mène à l’AC Milan, entraînée par Massimiliano Allegri.