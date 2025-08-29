Transferts - OM : Rabiot se fait recaler en public !

Placé sur la liste des transferts par l’OM, Adrien Rabiot a été annoncé dans le viseur de plusieurs clubs italiens, notamment l’AC Milan et la Juventus. En marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi, Damien Comolli, directeur général de la Vieille Dame, a nié un intérêt de son club pour l’international français.
Un grand retour d’Adrien Rabiot à la Juventus ne devrait pas se produire dans les derniers jours du mercato. L’international français (53 sélections) est toujours poussé vers la sortie par l’OM et un retour dans le club avec lequel il a joué 212 matchs entre 2019 et 2024 était évoqué, mais Damien Comolli a écarté cette possibilité.
« Ce n'est pas un secteur dans lequel on cherche »
« On a un milieu de terrain complet. Ce n'est pas un secteur dans lequel on cherche », a indiqué le directeur général de la Juventus en marge du tirage au sort de la Ligue des champions jeudi soir. Une autre piste pour Adrien Rabiot mène à l’AC Milan, entraînée par Massimiliano Allegri.
Allegri veut Rabiot à l’AC Milan
« J'apprécie Adrien Rabiot en tant que joueur, nous avons une bonne relation car nous avons passé du temps ensemble à la Juventus... mais nous ne nous sommes pas parlés récemment. C’est un joueur de l'Olympique de Marseille », a assuré l’entraîneur de l’AC Milan jeudi en conférence de presse, mais selon le journaliste Alfredo Pedulla, il ferait pression en interne afin que les Rossoneri recrutent le milieu de 30 ans.