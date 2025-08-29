OM : Transfert annulé, la grosse colère du Real Madrid !

Il y a quelques jours, l’OM était très avancé sur la piste Dani Ceballos, qui était vu comme un renfort de poids pour le milieu de terrain. L’Espagnol a finalement décidé de ne pas rejoindre Marseille, qui explore depuis d’autres pistes. Le Real Madrid n’a pas trop apprécié le choix de son joueur et espère qu’il se trouvera un nouveau point de chute avant la fin du mercato.
Alors que le mercato ferme ses portes en France le 1ᵉʳ septembre à 20H, l’OM compte encore réaliser plusieurs transferts. Le club phocéen a besoin de se renforcer dans presque tous les secteurs, mais il cherche également à se séparer de certains éléments indésirables. En parallèle, Pablo Longoria va également devoir gérer le dossier Adrien Rabiot, qui paraît encore très flou.
L’OM pistait Ceballos
Adrien Rabiot pourrait bien quitter l’OM, mais même s’il reste, le club phocéen cherche un renfort dans l’entrejeu. Il y a quelques jours, Dani Ceballos était d’ailleurs la piste prioritaire de Pablo Longoria. L’opération était très avancée, mais le joueur du Real Madrid a finalement dit non à la proposition du dirigeant espagnol. Pour le moment, il est donc toujours Madrilène et Marseille a décidé de foncer sur Florentino Luis du Benfica Lisbonne.
Le Real Madrid est agacé par Dani Ceballos
La piste Dani Ceballos avait tout de la bonne idée pour l’OM, mais si le joueur ne souhaite finalement pas venir, Marseille ne peut rien faire. D’après les informations de Sport, ce revirement de situation de la part du milieu de terrain a profondément agacé le Real Madrid. En effet, le club espagnol cherche à se débarrasser de l'ancien Gunner et il pensait y arriver grâce à l’intérêt marseillais. Les dirigeants madrilènes espèrent toutefois qu’ils arriveront à se séparer du joueur formé au Betis Séville avant la fin du mercato, mais le temps presse.