OM : Transfert annulé, la grosse colère du Real Madrid !

Alexis Brunet

Il y a quelques jours, l’OM était très avancé sur la piste Dani Ceballos, qui était vu comme un renfort de poids pour le milieu de terrain. L’Espagnol a finalement décidé de ne pas rejoindre Marseille, qui explore depuis d’autres pistes. Le Real Madrid n’a pas trop apprécié le choix de son joueur et espère qu’il se trouvera un nouveau point de chute avant la fin du mercato.

Alors que le mercato ferme ses portes en France le 1ᵉʳ septembre à 20H, l’OM compte encore réaliser plusieurs transferts. Le club phocéen a besoin de se renforcer dans presque tous les secteurs, mais il cherche également à se séparer de certains éléments indésirables. En parallèle, Pablo Longoria va également devoir gérer le dossier Adrien Rabiot, qui paraît encore très flou.

L’OM pistait Ceballos Adrien Rabiot pourrait bien quitter l’OM, mais même s’il reste, le club phocéen cherche un renfort dans l’entrejeu. Il y a quelques jours, Dani Ceballos était d’ailleurs la piste prioritaire de Pablo Longoria. L’opération était très avancée, mais le joueur du Real Madrid a finalement dit non à la proposition du dirigeant espagnol. Pour le moment, il est donc toujours Madrilène et Marseille a décidé de foncer sur Florentino Luis du Benfica Lisbonne.