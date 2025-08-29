30M€ : La demande surréaliste de Guardiola au PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Manchester City et le PSG négocient pour Gianluigi Donnarumma. Le portier parisien serait d’accord pour rejoindre la formation anglaise, mais les deux clubs n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le montant du transfert. Alors que le champion de France demandait initialement 50M€ pour l’Italien, l’équipe de Pep Guardiola aimerait faire descendre son prix sous les 30M€.

Le 22 août dernier, après la victoire contre Angers (1-0), Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux aux supporters parisiens. Très ému, l’international italien a été acclamé par le public du Parc des princes, preuve qu’il allait quitter le club de la capitale comme une légende. Mais une semaine plus tard, le portier est toujours sous contrat avec le PSG et le temps presse.

Le PSG négocie avec Manchester City Après quatre années au PSG, Gianluigi Donnarumma va donc changer de championnat et il y a de grandes chances que cela soit pour l’Angleterre. En effet, des négociations existent depuis plusieurs semaines avec Manchester City, même si Manchester United semble également intéressé. Toutefois, pour le moment aucun accord n’a été trouvé et le mercato ferme ses portes le 1ᵉʳ septembre à 20H.