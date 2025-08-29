Nouvelles recrues au PSG : Luis Enrique annonce une surprise sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le mercato estival du PSG a été aussi calme, avec seulement trois nouvelles recrues, c’est aussi une volonté de Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien espagnol a assuré qu’il avait refusé certains joueurs cet été, dans l’optique de laisser de la place aux jeunes et notamment à ceux issus du centre de formation.

Comme l’a laissé entendre Nasser Al-Khelaïfi jeudi en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, après celles de Renato Marin (19 ans), Lucas Chevalier (23 ans) et d’Illia Zabarnyi (22 ans), le mercato du PSG devrait être assez calme dans le sens des arrivées : « La clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a. »

Luis Enrique espère que Donnarummma trouvera « une solution » En ce qui concerne les départs, un des dossiers chauds est celui de Gianluigi Donnarumma (26 ans), annoncé dans le viseur de Manchester City, évoqué par Luis Enrique ce vendredi en conférence de presse. « S’il restera au PSG ? Je ne sais pas. Ça dépend du mercato, du joueur, de ses agents, du club, des autres clubs… Je ne sais pas. Mais on continue comme d’habitude, mais j’espère, parce que ce serait mieux pour lui, qu’il trouve une solution », a confié l’entraîneur du PSG.