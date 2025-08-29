Mercato : Le PSG annonce encore plusieurs transferts !

Alexis Brunet

Du côté du PSG, la fin du mercato devrait être plutôt calme. Le club de la capitale n’a pas prévu de faire un nouvel achat, mais il y aura des ventes. Présent à Monaco pour le tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a affirmé que Paris cherchait encore à vendre certains joueurs avant le 1ᵉʳ septembre à 20H.

Avant l’ouverture du marché des transferts, le PSG avait fixé ses priorités. Le club de la capitale cherchait à mettre la main sur un nouveau défenseur central droit pour apporter un peu de concurrence à Marquinhos, cela a été fait avec l’arrivée d’Illia Zabarnyi. Pas satisfait par Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique voulait également lui trouver un remplaçant et donc Luis Campos est allé chercher Lucas Chevalier du côté de Lille. Enfin, le champion de France a également profité d’une opportunité de marché pour faire venir le jeune Renato Marin, qui a remplacé numériquement Arnau Tenas, parti à Villarreal.

Le PSG veut vendre Le PSG s’est donc renforcé aux postes qu’il voulait et maintenant les efforts du club de la capitale seront consacrés aux ventes, comme l’a affirmé Nasser Al-Khelaïfi à L’Équipe en marge du tirage au sort de la Ligue des champions. « La clôture officielle, c’est lundi. Mais on est bien, on est contents de notre effectif. Je ne pense pas que l’on va être très actif. On va peut-être vendre quelques joueurs. Mais on est satisfaits de ce que l’on a. »