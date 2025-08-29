PSG - Mercato relancé : Un joueur parisien réclame son transfert au plus vite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais poussé au départ par le PSG qui ne compte plus du tout sur lui, Carlos Soler devait initialement rejoindre la Real Sociedad sous la forme d'un prêt. Mais coup de tonnerre : le milieu de terrain espagnol a tout fait bloquer puisqu'il souhaite finalement un transfert définitif, et attend désormais qu'un accord soit trouvé en ce sens avec le PSG.

Le feuilleton Carlos Soler (28 ans) semblait bouclé, mais il réserve finalement des surprises aux dirigeants du PSG ! Le milieu de terrain espagnol, prêté du côté de West Ham la saison passée, était bien parti pour rejoindre la Real Sociedad sous la forme d'un nouveau prêt sec, et son départ était d'ailleurs acté jeudi. Mais Soler a finalement tout fait capoter à la dernière minute, et le joueur sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG a une idée bien précise en tête.

Soler veut un transfert sec ! En effet, selon les révélations du quotidien AS, Carlos Soler refuserait l’idée d’un simple prêt à la Real Sociedad. L'ancien joueur du FC Valence souhaiterait un transfert sec afin de quitter définitivement le PSG. Son arrivée à San Sebastián, qui était initialement prévue jeudi, a donc été retardée sur sa décision.