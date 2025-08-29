Transfert : L’OM se prend un stop à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a entamé des discussions avec Arsenal dans l’optique d’un transfert d'Oleksandr Zintchenko, l’OM aurait tenté un autre coup en Premier League. Les dirigeants marseillais auraient essayé de s’attacher les services de Kobbie Mainoo, qui aurait demandé à partir en prêt, mais Manchester United aurait directement fermé la porte.

Si l’on s’attendait à voir Emerson Palmieri (31 ans) débarquer en provenance de West Ham, l’OM a une autre cible au poste de latéral gauche. D’après les informations de The Athletic, Marseille s’attaque désormais à Oleksandr Zintchenko (28 ans), qui est entré la dernière année de son contrat à Arsenal.

L’OM tente le coup Zintchenko… Un dossier difficile, notamment en raison du salaire de l’international ukrainien (74 sélections), mais l’OM essaye tout de même de boucler ce transfert. Une piste confirmée par Foot Mercato, qui précise que des discussions ont été entamées entre toutes les parties, et que Marseille aurait tenté un autre coup en Angleterre.