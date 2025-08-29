Transfert : L’OM se prend un stop à l’étranger !

Alors qu’il a entamé des discussions avec Arsenal dans l’optique d’un transfert d'Oleksandr Zintchenko, l’OM aurait tenté un autre coup en Premier League. Les dirigeants marseillais auraient essayé de s’attacher les services de Kobbie Mainoo, qui aurait demandé à partir en prêt, mais Manchester United aurait directement fermé la porte.
Si l’on s’attendait à voir Emerson Palmieri (31 ans) débarquer en provenance de West Ham, l’OM a une autre cible au poste de latéral gauche. D’après les informations de The Athletic, Marseille s’attaque désormais à Oleksandr Zintchenko (28 ans), qui est entré la dernière année de son contrat à Arsenal.
L’OM tente le coup Zintchenko…
Un dossier difficile, notamment en raison du salaire de l’international ukrainien (74 sélections), mais l’OM essaye tout de même de boucler ce transfert. Une piste confirmée par Foot Mercato, qui précise que des discussions ont été entamées entre toutes les parties, et que Marseille aurait tenté un autre coup en Angleterre.
… et a aussi essayé Mainoo
En effet, l’OM aurait tenté sa chance dans le dossier Kobbie Mainoo. Alors que ce dernier aimerait partir en prêt afin d’avoir plus de temps de jeu, le club olympien se serait positionné afin de l’accueillir. Toutefois, Manchester United aurait directement fermé la porte et ne voudrait pas se séparer du milieu âgé de 20 ans.