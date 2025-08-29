Mercato : L'OM malhonnête ? L'accusation à la télévision qui ne passe pas à Marseille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Edon Zhegrova n'a plus foulé la moindre pelouse depuis la fin de l'année 2024. Et pourtant, malgré sa longue absence pour une blessure à l'aine, l'international kosovar a la cote à l'OM qui s'est attiré les foudres d'Olivier Létang. Le président du LOSC a fustigé le club marseillais pour des discussions avec Zhegrova sans son aval. L'OM, par le biais de RMC, a mis les choses au clair.

Du haut de ses 26 ans et après 3 saisons et demi passées au LOSC, Edon Zhegrova pourrait tourner la page lilloise pour relever un défi volcanique au Vélodrome en tant que joueur de l'OM. D'ailleurs, sa dernière apparition sur un terrain était dans l'antre de l'Olympique de Marseille le 14 décembre dernier (1-1). Sa prochaine également ?

«Il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat» L'Equipe a fait part d'un accord trouvé de la part de l'OM pour le transfert d'Edon Zhegrova ces dernières heures. Ce qui a eu le mérite de choquer Olivier Létang. Le président du LOSC a profité de sa présence à Monaco pour le tirage au sort de la saison régulière de Ligue Europa afin de pointer du doigt les méthodes déloyales de l'Olympique de Marseille dans cette opération. « Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat. Et aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur ».