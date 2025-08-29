Mercato : L'OM malhonnête ? L'accusation à la télévision qui ne passe pas à Marseille !

Edon Zhegrova n'a plus foulé la moindre pelouse depuis la fin de l'année 2024. Et pourtant, malgré sa longue absence pour une blessure à l'aine, l'international kosovar a la cote à l'OM qui s'est attiré les foudres d'Olivier Létang. Le président du LOSC a fustigé le club marseillais pour des discussions avec Zhegrova sans son aval. L'OM, par le biais de RMC, a mis les choses au clair.
Du haut de ses 26 ans et après 3 saisons et demi passées au LOSC, Edon Zhegrova pourrait tourner la page lilloise pour relever un défi volcanique au Vélodrome en tant que joueur de l'OM. D'ailleurs, sa dernière apparition sur un terrain était dans l'antre de l'Olympique de Marseille le 14 décembre dernier (1-1). Sa prochaine également ?
«Il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat»
L'Equipe a fait part d'un accord trouvé de la part de l'OM pour le transfert d'Edon Zhegrova ces dernières heures. Ce qui a eu le mérite de choquer Olivier Létang. Le président du LOSC a profité de sa présence à Monaco pour le tirage au sort de la saison régulière de Ligue Europa afin de pointer du doigt les méthodes déloyales de l'Olympique de Marseille dans cette opération. « Les textes sont assez clairs : il est interdit de contacter un joueur d'un autre club sans le demander au club avec lequel le joueur est sous contrat. Et aujourd'hui, je n'ai eu aucune demande de l'Olympique de Marseille de pouvoir parler à mon joueur ».
«Il y a eu des échanges entre l'OM et Olivier Létang au début de l'été pour Edon Zhegrova»
Le patron du LOSC a eu la parole et a ouvertement communiqué son ressenti aux médias présents à Monaco. Jointe par Florent Germain, journaliste de RMC, la direction de l'OM s'est défendue sur ses approches envers Zhegrova. Benoît Boutron a communiqué pendant l'émission Rothen s'enflamme les informations récoltées par son confrère couvrant l'actualité de l'Olympique de Marseille. « Il y a eu des échanges entre l'OM et Olivier Létang au début de l'été pour Edon Zhegrova. L'agent de Zhegrova a lui-même contacté Marseille puisque Zhegrova avait un bon de sortie et n'entrait pas dans les plans de Lille. Marseille estime être dans son droit de par les contacts qu'il y a eu entre le joueur et club ». Balle au centre.