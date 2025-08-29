Transfert au Real Madrid : La discussion secrète qui a plombé l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Majorque, Xabi Alonso a évoqué la situation de Dani Ceballos, annoncé proche de l’OM, qui s’est finalement retiré de ce dossier. L’entraîneur du Real Madrid a indiqué avoir discuté avec l’international espagnol et que ce dernier avait alors décidé de rester.

Comme l’a confirmé Pablo Longoria, l’OM était vraiment intéressé par Dani Ceballos. Un accord avait même été trouvé avec le Real Madrid pour le prêt avec option d’achat du milieu de terrain âgé de 29 ans, avant que ce dernier ne demande finalement un temps de réflexion supplémentaire.

« Oui, on était vraiment intéressés » L’OM a alors décidé de se retirer de ce dossier. « Ce sont des situations de mercato, tout peut rapidement bouger. Oui, on était vraiment intéressés, vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté », a indiqué Pablo Longoria.