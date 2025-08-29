PSG : Coup de tonnerre, une catastrophe à 50M€ est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est un véritable coup de tonnerre qui s’annonce pour le mercato du PSG ! Après de longues semaines de négociations, et alors qu’une opération à 50M€ était annoncée, Randal Kolo Muani devrait rejoindre la Juventus… sous la forme d’un prêt sec ! Le club turinois n’avait pas les fonds nécessaires pour recruter définitivement l’attaquant français.

Le mercato estival approche de son terme. Du côté du PSG, on espère d’ici le 1er septembre 20h, boucler plusieurs départs. Si ceux de Marco Asensio, Carlos Soler, et Gianlugi Donnarumma sont en bonnes voies, celui de Randal Kolo Muani prend du plomb dans l’aile…

Randal Kolo Muani vers la Juventus Une chose est sûre, l’attaquant français va bel et bien quitter le PSG. Le club parisien négocie depuis plusieurs semaines avec la Juventus, et semblait avoir réussi à imposer ses conditions, à savoir un prêt avec obligation d’achat pour être certain de récupérer une belle indemnité de transfert à la clé. Ces derniers jours, la presse italienne évoquait un prêt payant de 10M€, avec une obligation d’achat estimée à 50M€.