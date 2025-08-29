PSG - Coup de tonnerre sur le mercato : Il revient !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le PSG est en négociations avancées avec la Real Sociedad pour le transfert de Carlos Soler. Alors qu’un prêt avec option d’achat était initialement évoqué, le milieu de terrain espagnol pourrait rejoindre définitivement le club basque. En attendant que les deux parties trouvent un terrain d’entente, le joueur lui, est rentré à Paris.

Le mercato du PSG n’est pas encore terminé. Le club parisien a encore trois jours pour finaliser les départs de plusieurs éléments indésirables comme Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, ou encore Carlos Soler. Prêté à West Ham la saison dernière, le milieu de terrain devrait cette fois-ci prendre la direction du championnat espagnol.

Soler vers la Real Sociedad Depuis plusieurs jours, le PSG est entré en négociations avec la Real Sociedad dans ce dossier. Initialement, les deux clubs se seraient mis d’accord sur les bases d’un prêt avec option d’achat pour le joueur de 28 ans. Néanmoins, ce vendredi, plusieurs médias annoncent un retournement de situation : Carlos Soler pourrait finalement être vendu définitivement au sein du club basque.