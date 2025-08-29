PSG - Coup de tonnerre sur le mercato : Il revient !

Depuis plusieurs jours, le PSG est en négociations avancées avec la Real Sociedad pour le transfert de Carlos Soler. Alors qu’un prêt avec option d’achat était initialement évoqué, le milieu de terrain espagnol pourrait rejoindre définitivement le club basque. En attendant que les deux parties trouvent un terrain d’entente, le joueur lui, est rentré à Paris.
Le mercato du PSG n’est pas encore terminé. Le club parisien a encore trois jours pour finaliser les départs de plusieurs éléments indésirables comme Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, ou encore Carlos Soler. Prêté à West Ham la saison dernière, le milieu de terrain devrait cette fois-ci prendre la direction du championnat espagnol.
Soler vers la Real Sociedad
Depuis plusieurs jours, le PSG est entré en négociations avec la Real Sociedad dans ce dossier. Initialement, les deux clubs se seraient mis d’accord sur les bases d’un prêt avec option d’achat pour le joueur de 28 ans. Néanmoins, ce vendredi, plusieurs médias annoncent un retournement de situation : Carlos Soler pourrait finalement être vendu définitivement au sein du club basque.
L’Espagnol est rentré à Paris
Le Parisien indique notamment que les deux clubs cherchent encore des solutions afin de pouvoir valider ce transfert définitif du milieu espagnol. En attendant que la Real Sociedad trouve un accord avec le PSG, Soler est rentré à Paris annonce le quotidien ce vendredi.